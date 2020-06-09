450 وفاة بكورونا في أمريكا

سجلت الولايات المتحدة 450 وفاة من جراء فيروس كورونا المستجد خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية في أدنى حصيلة وفيات يومية تسجل منذ حوالي شهرين حسب حصيلة أعدتها جامعة جونز هوبكنز.

وذكرت “فراس برس” أن بيانات نشرتها الجامعة أظهرت أن العدد الإجمالي للوفيات الناجمة عن الوباء بلغ 110900 حالة وفاة من أصل أكثر من 1955000 إصابة وبالمقابل تماثل للشفاء رسميا ً506 آلاف مصاب.

وتخطت حصيلة الوفيات اليومية بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة عتبة الـ 500 شخص في نهاية آذار وبلغت ذروتها في منتصف نيسان حين فاقت 3000 وفاة يومياً.

ومنذ أسبوعين تراجعت هذه الحصيلة اليومية إلى ما دون الألف وفاة.

لكن الولايات المتحدة ما زالت تسجل يومياً أكثر من 20 ألف إصابة جديدة بالفيروس وهي تجد صعوبة في خفض هذا الرقم وهي وبفارق شاسع عن سائر دول العالم البلد الأكثر إن على صعيد الإصابات أو على صعيد الوفيات لكن دولاً أخرى عديدة هي أكثر تضررا منها من حيث معدل الوفيات بالنسبة لعدد السكان وفي مقدمة هذه الدول بلجيكا بـ 83 وفاة لكل 100 ألف نسمة تليها المملكة المتحدة بـ 60 ثم إسبانيا بـ 58 وإيطاليا بـ 56 والسويد بـ 46.

وأودى الفيروس بأرواح أكثر من 404 آلاف شخص من أصل أكثر من 7 ملايين شخص أصيبوا به منذ ظهوره للمرة الأولى في كانون الأول.

ووفقا لمقياس وضعه باحثون في جامعة ماساتشوستس استناداً إلى تسعة نماذج وبائية يتوقع أن يبلغ عدد الوفيات بـ (كوفيد 19) في الولايات المتحدة 127 ألف وفاة بحلول الـ 27 من حزيران.

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