38 إصابة جديدة بكورونا في كوريا الجنوبية

أعلنت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها أن إجمالي عدد المصابين بفيروس كورونا وصل إلى 11852 إصابة في حين تجاوز العدد التراكمي لحالات الإصابة في سيئول وحدها عتبة الألف.

ونقلت”رويترز” عن المراكز الكورية قولها اليوم إن إجمالي عدد المصابين في البلاد ارتفع إلى 11852 حتى مساء أمس بزيادة 38 حالة جديدة عن اليوم السابق منها 35 حالة انتقال داخلية و3 حالات وافدة.

وخضع 1035997 شخصا لفحوصات كورونا وظهرت نتيجة فحوصات 996686 منهم سلبية ويجري حاليا فحص 27459 من المشتبه في إصابتهم بالعدوى وفق بيان المراكز.

وتجاوز العدد التراكمي لحالات الإصابة بفيروس كورونا في في سيئول عتبة الألف حالة ليصل إلى 1015 حالة.

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