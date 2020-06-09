كوريا الديمقراطية تقطع الاتصالات مع كوريا الجنوبية

أعلنت جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية أنها ستقطع اعتباراً من ظهر اليوم كل خطوط التواصل السياسية والعسكرية مع كوريا الجنوبية على خلفية تصرفاتها المعادية وعدم وقفها بث منشورات معادية عبر الحدود.

وقالت وكالة الأنباء المركزية الكورية الديمقراطية: إن بيونغ يانغ ستقطع بالكامل وتغلق خط الارتباط بينها وبين سيئول والذي كان قائماً عبر مكتب الارتباط بينهما كما ستقطع قنوات اتصال أخرى وذلك اعتبارا من ظهر اليوم”.

وأضافت الوكالة: إن السلطات الكورية الجنوبية تواطأت مع الأعمال العدائية ضد كوريا الديمقراطية وهو ما أدى بالعلاقات بين الجانبين إلى كارثة مشيرة إلى أن بيونغ يانغ خلصت إلى استنتاج مفاده أنه ليست هناك حاجة للجلوس وجها لوجه مع سلطات كوريا الجنوبية وأن لا قضايا للنقاش معهم لأنهم لم يفعلوا سوى تأجيج الغضب والتوتر.

وكانت كوريا الديمقراطية حذرت يوم الخميس الماضي من استمرار السلطات الكورية الجنوبية في إرسال المنشورات المعادية لها عبر الحدود مشددة على أن “حسن النية والمصالحة لا يمكن أن يترافقا مع مثل هذه الأنشطة العدائية.

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