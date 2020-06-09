حقوقي تشيكي: الإجراءات القسرية الغربية ضد سورية سبب معاناة شعبها

أكد الحقوقي التشيكي المختص بالشرق الأوسط بيتر ماركفارت أن الإجراءات القسرية الغربية أحادية الجانب ضد سورية هي السبب الأساسي في معاناة الشعب السوري والأوضاع الاقتصادية الصعبة التي يمر بها.

وقال ماركفارت في تعليق نشره على موقعه على شبكة التواصل الاجتماعي فيسبوك: إن العار يلحق بالجبناء الذين لم يتمكنوا عسكريا وسياسيا من إخضاع سورية وحكومتها فقاموا باللجوء إلى استهداف اقتصادها وشعبها بالعقوبات والإجراءات القسرية.

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