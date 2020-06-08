أكثر من 407 آلاف وفاة بكورونا في العالم

أودى فيروس كورونا المستجد بحياة أكثر من 407 الاف شخص حول العالم منذ ظهوره في كانون الأول الماضي.

وذكر موقع وورلد ميترز المتخصص بتتبع أعداد المصابين والمتوفين جراء الفيروس حول العالم أنه تم تسجيل 407326 وفاة إضافة إلى إصابة 7164892 شخصا في العالم بينما تعافت 3502921 حالة.

وسجلت الولايات المتحدة أعلى حصيلة للوفيات في العالم بلغت 110177 من أصل 1951111 إصابة تلتها بريطانيا بتسجيل 40597 وفاة من أصل 287399 ثم البرازيل بـ 36455 وفاة من أصل 691758 إصابة من ثم إيطاليا بـ 33964 وفاة من 235278 إصابة وفرنسا التي سجلت 29209 وفيات من أصل 191185 إصابة.

كما سجلت بلجيكا أعلى معدل وفيات بالنسبة لعدد السكان بـ 83 وفاة لكل مئة ألف نسمة تليها بريطانيا بتسجيل 60 وفاة ثم إسبانيا بـ 58 وفاة وإيطاليا بـ 56 وفاة والسويد بـ 46 وفاة.

ولا تعكس الإحصاءات المبنية على بيانات جمعت من السلطات المحلية في دول العالم ومن منظمة الصحة العالمية إلا جزءا من العدد الحقيقي للإصابات على الأرجح لأن دولا عدة لا تجري اختبارات للكشف عن الفيروس إلا للحالات الأخطر أو تعطي أولوية الفحص لمخالطي المصابين علاوة على ضعف إمكانات الاختبار في عدد من الدول الفقيرة.

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