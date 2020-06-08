منظمات حقوقية تدعو للتحقيق في عنف الشرطة الأمريكية

دعت منظمات حقوقية اليوم مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة لبدء تحقيق في عنف الشرطة وقمع الاحتجاجات في الولايات المتحدة.

جاء ذلك في خطاب مشترك لنحو 600 منظمة من بينها الاتحاد الأمريكي للحريات المدنية والفيدرالية الدولية لحقوق الإنسان والمنظمة العالمية لمناهضة التعذيب يدعو لعقد جلسة خاصة للدول الأعضاء في المجلس البالغ عددها 47 دولة وفقا لرويترز.

وأعربت المنظمات عن قلقها من أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بدلا من أن يستخدم منصبه كقوة لبث الهدوء والوحدة اختار استغلال التوتر كسلاح من خلال تصريحاته مشيرة إلى تصاعد الرد العنيف للشرطة على الاحتجاجات السلمية بشكل كبير في الولايات المتحدة والذي شمل إطلاق الرصاص المطاطي والغاز المسيل للدموع ورذاذ الفلفل وفي بعض الحالات الرصاص الحي ما يشكل “انتهاكا للمعايير الدولية لاستخدام القوة وإدارة الحشود”.

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