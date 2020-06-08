الفوعاني: المقاومة أفشلت المخططات الصهيونية

أكد رئيس الهيئة التنفيذية في حركة أمل مصطفى الفوعاني أن صمود المقاومة أفشل كل الضغوط والرهانات التي تمارس على لبنان ودول محور المقاومة بهدف تمرير ما يسمى “صفقة القرن”.

وقال الفوعاني في كلمة اليوم إن الوحدة الوطنية تشكل صمام الأمان أمام ما يواجه لبنان من مشاريع تهدف إلى زعزعة استقراره.

وشدد الفوعاني على التمسك بالمقاومة ضد المخططات الصهيونية ومشاريع الفتنة التي تطل برأسها بين الفينة والأخرى في أحلك الظروف التي تمر بها المنطقة.

طباعة