رفع حظر التجول في تونس

أعلنت الرئاسة التونسية اليوم رفع حظر التجول في كامل أنحاء تونس بعد تسجيل “نتائج إيجابية” تتعلق بالحد من انتشار فيروس كورونا في مختلف مناطق البلاد.

ونقلت وكالة تونس إفريقيا عن الرئاسة قولها في بيان أن رئيس البلاد قيس سعيد “قرر رفع حظر التجول في كامل أنحاء البلاد اعتباراً من اليوم الاثنين” مضيفة أنه بمقتضى القرار تم إنهاء العمل بالأمرين الرئاسيين المتعلقين “بمنع التجول بكامل تراب الجمهورية وبتحديد التجول والتجمعات خارج أوقات منع التجول”.

وكانت وزارة الصحة التونسية أعلنت أمس عدم تسجيل أي إصابات جديدة بفيروس كورونا لليوم الرابع على التوالي ليستقر العدد الإجمالي للمصابين عند 1087 حالة.

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