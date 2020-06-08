فك الحظر سلاح ذو حدين

هيفاء الإبراهيم

فرح الرياضيين وسعادتهم الكبيرة بالعودة التدريجية والحذرة إلى أجواء الحماسة والتحدي في الملاعب والصالات الرياضية أسوة ببقية الفعاليات الاجتماعية والاقتصادية والتجارية هو فرح مشروع بعد غياب طويل نسبياً عن النشاطات الرياضية لا ذنب لهم فيه وإنما بلاء من القدر واختبار إلهي لسكان المعمورة، وعلى الرغم من أن شبح الخوف والقلق الصحي لم يسحب ذيوله بشكل كامل ولم يغادر نهائياً وتبقى ساحة الصدام والمواجهة معه قائمة إلا أن التصدي له والتخفيف من آثاره ممكن فهو ليس قدراً محتوماً لا يمكن تجنبه، وإن كان كذلك فمواجهته بالأساليب والإجراءات والتدابير العلمية والصحية هو قرار بأيدينا لابد من اتخاذه والعمل ببنوده، فالعودة الكاملة لجميع النشاطات ومنها الرياضية هي سلاح ذو حدين وإن طريقة استخدامه بشكل آمن وصحيح تعكس مدى تفهم الشريحة الرياضية بجميع مكوناتها لأهمية الالتزام وتنفيذ التعليمات الصحيحة التي تبعدنا عن هذا الوباء، ولاسيما أن الكثير من الألعاب الرياضية ذات طبيعة جماعية واحتكاكية بين اللاعبين كلعبة كرة القدم وكرة السلة والسباحة وغيرها من الألعاب، وهنا يأتي دور إضافي للأهالي تجاه أطفالهم للاهتمام بنظافتهم ومتابعتهم ولاسيما مع افتتاح المسابح والمدارس الرياضية الصيفية حالياً لهذا الموسم، فجائحة الكورونا لا تزال تملك الكثير من أوراق التهديد والضغط النفسي والصحي على المواطنين وهي تحتفظ حتى الآن بقدرتها على الانقضاض في أي وقت ترى فيه تهاوناً في الإجراءات أو تقاعساً في التدابير أو استخفافاً بالنتائج بما يمكن أن تفعله في المجتمع من تشتيت للشمل وليس لمه وتعطيل ما يقع تحت سطوتها من فعاليات اقتصادية وتجارية واجتماعية ورياضية هامة، نتمنى أن نتحلى بالمسؤولية وتعلو الوطنية على كل شعور وتصرف لدينا لأن زورقنا المبحر لا يقبلنا إلا متحدين ومتحابين ومتعاونين ضد الرياح ومخاطر البحار .

طباعة