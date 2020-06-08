علي الرّاعي

“أيها الموت المدهش

كضربة حظ..

أيها الموت المرصع

بالعادة

أيها الموت البطيء

كسلحفاة

في سباق الحكايا..”

هذه الدفقة الشعرية التي يُخاطبُ فيها الموسيقي والشاعر مروان دريباتي، كثيراً ما قرأنا مثلاتها في نصوص الكثيرين من الكتّاب؛ شعراء وقاصين وروائيين، حيث الكائن المُتشظي بين اتجاهي الموت والحياة، لدرجة يُمكن الحديث اليوم عن ثقافتين لهذا الكائن الذي يُطلق عليه “إنسان”؛ ثقافة الحياة، وثقافة الموت، وفيما الأولى تستعذبُ الحياة، تذهبُ الثانية لتستعذب الموت، وقليلاً ما انتشرت ثقافة الوسط بين الاثنتين.. وعلى ما يرى أحد الكُتّاب: ” الكتابة عن الموت أو في ظل الموت ليست كتابة، إنها محاولة لاسترجاع عناصر الذاكرة المدفونة في أعماقنا لذلك يفاجئنا الشاعر حين يموت يخرج من أعماق ذاكرتنا ويتحدانا.” موت الشاعر ليس شيئاً فالقارئ لا يعنيه هذا الموت، وهنا المفارقة التي تصيب الأدباء والشعراء بالهلع، فاللحظة التي يكتب فيها المؤلف اسمه على غلاف كتابه هي لحظة الموت الحقيقية، يصبح الاسم أسماً ويتجرد من دلالاته الملموسة ويدخل في حوار مع الأحياء والموتى، لذلك لا يموت الكاتب حين يموت، وإنما يموت قبل ذلك بزمن طويل وتصبح حياته الشخصية مجرد هامش صغير في كتابه.

مفاجأة الموت أسمها الذاكرة، فجأة يمرّ عمرنا الأدبي أمامنا كشريط من الصور المتلاحقة والكلمات المتقاطعة، ونكتشف تناقضات حياتنا وذاكرتنا والتباساتهما.

ذات يوم، والموت، وآلة القتل تُحيط به من جهاته الست، صرخ الشاعر الفلسطيني محمود درويش: ” ونحن نحبُ الحياة إذا ما استطعنا إليها سبيلا..”، كما لا أعرف من هو الخليفة، الذي صرّح يوماً، إنني أكره الحق..!! وعندما استغرب، واستنكر عليه أصحابه، تصريحه المدهش هذا، قال لهم لا تستعجلوا، أليس الموت حقاً؟ فأجابوه بلى..!! فقال: إذاً أنا أكره هذا الحق..!!

وفي الكتاب أيضاً “كل نفسٍ ذائقة الموت” ما أريد قوله، هل حقاً الإنسان خُلق ليموت بهذه العبثية؟!! لابد أن الإنسان خُلق ليحيا، وهو في كل مساعيه يريد الحياة بكل ما ملكت يداه وقلبه وعقله، و..ذلك منذ أول بحثٍ عن الخلود قام به أحد “الآلهة” في بلادنا السورية العتيقة، منذ أكثر من ثلاث آلاف من السنين، واقصد جلجامش في رحلته الشاقة للبحث عن “عشبة الخلود”.. ذلك إن الإنسان لم يُخلق ليموت، وعندما وهبنا الله الحياة، أعطانا ما نشاء لنحيا، و”أظن” قوله “كل نفسٍ ذائقة الموت” قولٌ مجازي، فالنفس هي إحدى مكونات الإنسان الثلاثة، وليست كل الإنسان: الروح، النفس والجسد، ومن هنا فعذابات النفوس في الحياة وقهرها، هي ألوانٌ من الموت..!!

” أيها الموت:

ألا تركت شئاً لنا؟!

أيها الموت الم‘نزّه عن الصفات

أيها الموت:

ألا تخطيء ولو مرة

لنستدل عليك؟!

أيها الموت:

اللص

أما من أثرٍ يدلُ عليك؟!

أيها الموت:

الموت لك وحدك ولكل أقرباءك.”

أيضاً الومضة السابقة هي للشاعر مروان دريباتي، لكن وللتأكيد أن الله أعطانا ما شاء له ولنا من الحياة، إن الكتب الدينية نفسها تتحدث، عن أنبياء، ومؤمنين عاشوا أو ناموا مئات السنين وعادوا للحياة..!! لكن المأساة الإنسانية، إن بعض من هذا “الإنسان” نفسه سعى للموت أكثر ما سعى للحياة، وربما كانت الكثير من الأعمار “قُصفت” بعبث الإنسان وليس بمشيئة الأقدار، وقد تكون الأخيرة تشفق علينا لهدر حيواتنا بكل هذه السخافة التي ننتهجها لننهي حيوات بعضنا، ولو كرّس الإنسان نصف جهوده التي يسعى بها للموت لأجل الحياة، لكان المجال واسعاً جداً للحياة، و.. السبل كثيرة وواسعة لأن نحيا..!! غير أن السعي الدائم للموت، هذا السعي هو من جعل “عزرائيل” الأقرب إلينا، فكان أن اندسَّ في فراشنا، وجلس إلى جوارنا بمقاعد السيارات والطائرات، حتى باتَ “زميلاً” لكل الأطباء، ومقيماً في المشافي، الأطباء والمشافي الذين كان الأولى بهم أن يبعدوه مئات الأميال عن مرافقتنا..!! لكن بتقصيرهم بواجباتهم، كان أن أدخلوه إلى كل الأمكنة، لو أن الشركات التي تنفق مليارات الدولارات على أدوات القتل من سلاح وأدوات لتذهق بها الأرواح، لصالح أدوات الحياة، هل نتخيل إذاً مساحة الحياة الواسعة أمامنا..!! لو فكر الذين يتربصون بنا عند المفارق والمنعطفات، و.. في الزواريب والأقبية، و.. لو أنفق المال الذي يهدر للسعي للقتل بكل أشكاله، على وسائل الأمن والأمان، هل نتخيل مقدار الرفاهية التي توفرها لنا الحياة، لو تخلصنا من سموم الأحقاد والضغينة، والألغام النفسية التي نزرعها لبعضنا البعض، فكم نكون وفرنّا على أجسادنا من ذبحاتٍ صدرية واحتشاءات و.. انفجارات بالدماغ..

ذات حالة من الشعر قال الشاعر محمد عُضيمة:”

لا أحبُّ تاءكَ المفتوحة أيها الموت

تاؤكَ المفتوحة مثل قبر

كلما نزل فيه واحد

يقهقه صارخاً:

هل من مزيد

أيها الموت الذكر

أيتها الحياة الأنثى

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