إخماد حريق نشب في أشجار حراجية على طريق حمص-حماة

أخمد عناصر الدفاع المدني في محافظة حمص حريقاً نشب اليوم في أشجار حراجية وأعشاب على طريق حمص حماة قرب جسر الصوامع شمال المحافظة.

وأوضح العميد غياث عاقل مدير الدفاع المدني لمراسل سانا أنه تم التعامل مع الحريق على الفور لعدم إعاقة حركة السير على الطريق مشيراً إلى جهوزية عناصر الدفاع المدني على مدار الساعة لإخماد أي حريق.

ودعا عاقل المواطنين إلى الحذر والانتباه وعدم إلقاء أعقاب السجائر أو إشعال النار.

وكان فوج إطفاء حمص وعناصر الدفاع المدني أخمدوا أمس عدداً من الحرائق اندلعت في مناطق مختلفة من المحافظة.

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