الولايات المتحدة تفرض إجراءات اقتصادية قسرية جديدة ضد إيران

أعلنت الولايات المتحدة فرض إجراءات اقتصادية قسرية جديدة ضد إيران وذلك في إطار السياسات العدائية التي تتبعها واشنطن ضد الدول المستقلة والتي لا تسير وفق نهجها.

وجاء في بيان لوزارة الخزانة الأمريكية: تم إدراج 123 سفينة إيرانية تشارك في نقل الوقود وشركتين على صلة بقطاع إنتاج النفط الإيراني في قائمة الحظر.

وكانت الخزانة الأمريكية أعلنت في بيان أصدرته في العاشر من كانون الثاني الماضي فرض عقوبات اقتصادية طالت كبار منتجي قطاعات الصلب والحديد والألمنيوم والنحاس وشملت 17 من منتجي الفلزات وشركات التعدين الإيرانية وثلاث مؤسسات في الصين وسيشل وسفينة تقوم بشحن المنتجات الفلزية الإيرانية.

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