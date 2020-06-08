العدوان السعودي يرتكب 80 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار بالحديدة

واصل العدوان السعودي خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة غرب اليمن مرتكبا 80 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقل موقع المسيرة نت عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق قوله في بيان اليوم إن قوى العدوان ومرتزقته ارتكبوا 80 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها تحليق الطيران الحربي وقصف مدفعي وأعيرة نارية مختلفة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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