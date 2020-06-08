آخر تحديث: 2020-06-08 21:42:15
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منظمة الصحة العالمية تعتبر أن وضع فيروس كورونا يزداد سوءاً في أنحاء العالم، وتحذر من التراخي في الإجراءات

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