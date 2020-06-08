منظمة الصحة العالمية تعتبر أن وضع فيروس كورونا يزداد سوءاً في أنحاء العالم، وتحذر من التراخي في الإجراءات

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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 16 شوال 1441 الموافق لـ 08 حزيران 2020
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شريط الأخبار
مجلس الوزراء يناقش الآثار المباشرة لتغيرات سعر الصرف على الأسواق وسبل تحسين الوضع المعيشي
العدوان السعودي يرتكب 80 خرقاً جديداً لاتفاق وقف النار بالحديدة
منظمة مكافحة الإفلات من العقاب: واشنطن تمارس التمييز العنصري
الاحتجاجات في أمريكا والدول الغربية تسلط الضوء على آلام العنصرية
عشراوي: ضرورة تصدي المجتمع الدولي لمخططات الاحتلال
النظام السعودي.. تقشفٌ على المواطنين وبذخٌ على السلاح
وحدات الجيش تتصدى لهجوم إرهابيين في منطقة الغاب الشمالي وتكبدهم خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد
طيران العدوان السعودي يشن سلسلة غارات على عدة محافظات يمنية
وزير المالية يطمئن المواطن: انفراجات قريبة سترى النور
مجلس مدينة مينيابوليس الأمريكية يتعهد بحل إدارة الشرطة
قيادات نسائية مصرية تستنكر الإجراءات القسرية الأمريكية ضد سورية
بكين تطالب واشنطن باحترام التزاماتها بوقف الاختبارات النووية
شاتيلا: يجب معاقبة المتورطين في التحريض على الفتنة في لبنان
اعترافات إرهابي من تنظيم “داعش”: الاستخبارات البريطانية جندتنا بهدف جمع معلومات حول منشآت عسكرية في سورية
النظام التركي يصدر مذكرات اعتقال بحق 149 شخصاً