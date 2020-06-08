65 وفاة جديدة بفيروس كورونا في إيطاليا

سجلت إيطاليا اليوم ارتفاعاً طفيفاً للوفيات بفيروس كورونا على أساس يومي حيث تم رصد 65 حالة جديدة مقابل 53 في إحصائية أمس.

وقالت هيئة الدفاع المدني الإيطالية إن العدد العام للوفيات المسجلة الناجمة عن فيروس كورونا المستجد ارتفع خلال الساعات الـ 24 الماضية بواقع 65 حالة وبلغ 33964 شخصاً مشيرة إلى تسجيل 197 إصابة جديدة ليصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 235278 حالة.

من جهتها أعلنت وزارة الصحة الجزائرية تسجيل 8 وفيات و111 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع بذلك عدد الوفيات منذ بدء تفشي الفيروس إلى 715 حالة فيما وصل العدد الكلي للإصابات إلى 10265 حالة.

وأشارت الوزارة إلى أن 82 شخصاً تماثلوا للشفاء ليرتفع عدد المتعافين إلى 6799.

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