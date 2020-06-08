منظمة مكافحة الإفلات من العقاب: واشنطن تمارس التمييز العنصري

أكدت منظمة التحالف الدولي لمكافحة الإفلات من العقاب “حقوق” أن الولايات المتحدة الأمريكية تمارس التمييز العنصري “المزمن” بحق الأقليات العرقية وهذا يتعارض مع القانون الدولي.

وقالت المنظمة في بيان اليوم: حياة ذوي البشرة الداكنة هي أيضا حياة إنسانية ويجب ضمان حقوقهم الإنسانية، مشيرة الى أن قمع المظاهرات التي تجري احتجاجا على قتل الأمريكي جورج فلويد يشكل انتهاكا للحريات العامة وانتهاكا واضحا لحقوق الإنسان.

وأوضحت المنظمة أن ما يحدث الآن يكشف أن الولايات المتحدة تمارس القمع والتمييز العنصري وعلى المجتمعات في العالم أن تظل متيقظة للجرائم التي ترتكبها الإدارة الأمريكية من سياسة القمع والاستخدام المفرط للقوة في الداخل وسياسة غزو شعوب العالم خارج الولايات المتحدة من خلال انتهاج سياسة العقوبات غير العادلة واللاإنسانية.

وتتواصل موجة الاحتجاجات العارمة التي تجتاح الولايات المتحدة وعدداً من الدول الأوروبية بعد جريمة قتل فلويد في أيار الماضي.

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