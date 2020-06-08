الألبسة المستعملة.. هي الحل في ظل الغلاء الفاحش!

دينا عبد

بعد تدهور الوضع الاقتصادي، بات الخيار الوحيد أمام المواطنين تغيير عاداتهم الاستهلاكية تماشياً مع المستوى المادي المتردي لمعيشتهم لذلك لم يجدوا ملاذاً لهم في ظل هذه الأزمة إلا سوق الألبسة المستعملة الذي يعتبرونه أخف وطأة من أسواق الملابس الجديدة.

(تشرين) دخلت بعض أسواق البالة وسألت المواطنين عن سبب شرائهم منها فعبرت فدوى “موظفة” عن انزعاجها من ارتفاع الأسعار مضيفة: أتوجه كل فترة إلى سوق البالة للبحث عن قطع ملابس قد تكون مميزة ورخيصة مقارنة مع أسعار الملابس الجديدة حيث لاحظت أنني بثمن قطعة واحدة أشتري أربع قطع مستعملة.

أما أمجد فيتردد إلى سوق الألبسة المستعملة أو البالة كما يسمونه لشراء ملابس لأبنائه ويرى أن معظم الملابس أقرب إلى الجديدة، ولا يستطيع شراء أي قطعة جديدة بسبب غلاء ثمنها.

ويشير أبو عدنان صاحب محل لبيع الألبسة المستعملة إلى أن ملابس البالة ليس كما يعتقد الكثيرون بأنها قديمة ومهترئة، على العكس تماماً هناك قطع كثيرة لم يرتدها أصحابها إلا مرة ونحن حريصون على غسيل الملابس كي تبدو نظيفة ومرتبة للزبائن.

وتشير السيدة نادرة لولا وجود البالة لما تمكنا من شراء الملابس لأن الجديدة منها باهظة الثمن فسعر بنطال الجينز في الأسواق يقترب من 20 ألفاً فإذا نويت شراء بنطالين فأنا بحاجة إلى 40 ألف ليرة أي راتب شهر بأكمله وهذا لا يناسبني على الإطلاق حتى لو اضطررت إلى إعادة إصلاح القطعة مرة ثانية، فالطعام أولوية الجميع والملابس أمر ثانوي لا أحد يشتري إلا للضرورة.

د. زكوان قريط ” تنمية إدارية بيّن أن الوضع المعيشي الصعب الذي يعيشه المواطن يجعله يفكر بإيجاد بدائل للاستمرار في الحياة، ومن هذه البدائل المتعلقة باللباس فقد أصبح غير قادرعلى شراء الملابس الجديدة فاتجه إلى المستعملة “البالة” التي ازداد الطلب عليها في الآونة الأخيرة لأنها أرخص من الجديدة ما يمكنه أن يوفر بعض النقود من دخله ليحوله إلى شراء احتياجات أخرى حسب أولوياته وخاصة لجهة الطعام والشراب والمواصلات.

وهنا نطرح السؤال: إلى أي حد سيستطيع المواطن أن يتنازل في التحول أو التخلي عن احتياجاته اليومية إلى حد يستطيع فيه سد رمقه ليبقى حياً وذلك حسب سلم ماسلو الاقتصادي وأهمية أولوية كل مستوى من هرم الاحتياجات؟

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