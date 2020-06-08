ترخيص 20 مزرعة دواجن وأبقار في اللاذقية..

اللاذقية- يوسف علي

كشف مدير زراعة اللاذقية المهندس منذر خيربك في تصريح لـ«تشرين» أنه تم ترخيص 6 مزارع أبقار و14 مزرعة دواجن جديدة في المحافظة ليصبح عدد المزارع المرخصة في المحافظة 180،موزعة بين 40 مزرعة أبقار و 140مزرعة للدواجن. وقد منحت التراخيص الجديدة بعد صدور القرار رقم 19/ت والقرار رقم 20/ت لعام 2020 الذي ينص على تخفيض المسافات لمزارع الإنتاج الحيواني للدواجن من حدود الحماية ليصبح البعد من 500 متر إلى 300 متر, وأصبحت المسافة عن حدود الحماية لمزارع الأبقار صفراً على حدود الحماية بينما كانت المسافة 200 متر .

وأضاف خيربك : بلغ عدد المداجن المرخصة 140مدجنة, منها منشأتان لإنتاج الأمات بطاقة إنتاجية 29400 في الدورة الواحدة، فيما عدد منشآت الدواجن البياضة 4 مزارع بطاقة إنتاجية 119297 طيراً بالدورة، و134 مزرعة فروج بطاقة إنتاجية 1,4 مليون طير بالدورة الواحدة، وبلغ عدد مزارع المداجن غير المرخصة 124 مدجنة لإنتاج فروج اللحم بطاقة إنتاجية 516900 طيراً بالدورة الواحدة.

بالإضافة إلى منشآت القطاع العام المتمثلة بمنشأة دواجن اللاذقية، وتصل طاقتها الإنتاجية 30 ألف طير بالدورة الواحدة، ومزرعة البياض “مزرعة الجريمقية” بطاقة إنتاجية79 ألف طير بالدورة الواحدة المحددة بـ45يوماً. مبيناً أن إنتاج المنشآت العامة والخاصة في المحافظة يكفي فقط لـ 20% من حاجة استهلاكها من مادة البيض، ويتم استقدام الكميات الباقية من مداجن المحافظات المنتجة لبيض المائدة، فيما تؤمن مزارع فروج اللحم حوالي 65%من حاجة المحافظة.

وفيما يتعلق بالمزارع البقرية أوضح خيربك أن عددها بلغ 39 مزرعة مرخصة موزعة بين أبقار حلوب بطاقة 2273 رأساً بقرياً وعجول تسمين بطاقة 352 رأساً، أما عدد المنشآت غير المرخصة فقد بلغ 173منشأة ومزرعة أغنام واحدة بطاقة 102 رأس.

بدوره أوضح المهندس لؤي كامل رئيس دائرة الإنتاج الحيواني لـ«تشرين» أن معدل 40% من منشآت الدواجن المرخصة توقفت عن الإنتاج بينما وصلت النسبة 65% من منشآت الدواجن غير المرخصة، وذلك لأسباب من أبرزها ارتفاع أسعار الأعلاف التي تشكل حوالي 80% من تكاليف الإنتاج, ما أدى إلى خسائر صغار المربين، مبيناً أن إنتاج تكلفة كغ من لحم الفروج بين 1500-1600 ليرة فيما يباع بـ 1400 ليرة حسب التسعيرة المحدده من التموين.

وبالنسبة للمزارع البقرية أشار كامل إلى أنها لم تتوقف عن الإنتاج حيث يبلغ عدد الأبقار الحلوب كافة 29 ألف رأس بإنتاجية وسطية يومية تقدر بـ25 كيلو.

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