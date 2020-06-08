توثيق القطع الأثرية في متحف اللاذقية الوطني إلكترونياً

اللاذقية- صفاء إسماعيل

في إطار متابعة مديرية الآثار في اللاذقية مشروع توثيق القطع الأثرية الموجودة في المتحف الوطني بمدينة اللاذقية إلكترونياً، بيّن مدير آثار اللاذقية المهندس ابراهيم خير بك في تصريح خاص لـ «تشرين» أن عدد القطع الأثرية التي تم توثيقها حتى تاريخه بلغ نحو 7 آلاف قطعة أثرية عبر برنامج توثيق الكتروني مربوط ضمن شبكة إلكترونية مركزية مع المديرية العامة للآثار والمتاحف بدمشق.

وعن الهدف من عملية التوثيق الإلكتروني أشار خير بك إلى إحصاء القطع المتحفية الموجودة وسهولة الرجوع إلى كل قطعة أثرية والمعلومات الخاصة بها، وسهولة وصول الباحثين إلى القطع المراد دراستها وأخذ كافة المعلومات عنها من البرنامج. ناهيك عن توثيق تفاصيل كاملة عن كل قطعة أثرية محفوظة في المتحف الوطني والتي هي بمنزلة هوية تعريفية في حال السرقة أو الأزمات يمكن استردادها بسهولة كبيرة عن طريق المنظمات الدولية ( الأنتربول).

وأوضح خير بك أن العمل يقوم به فريق عمل فني متخصص من الدائرة عبر مراحل عدة تتمثل بإعطاء كل قطعة أثرية رقم عام وخاص ووصف القطعة وحالتها والقياسات الدقيقة من ناحية الطول والعرض والقطر والسماكة، مع الاسم العلمي لها وتصوير كل قطعة أثرية صورة فوتوغرافية أو أكثر حسب الحاجة، مبيناً أن فريق العمل يقوم أخيراً بتخزين كامل المعلومات والصور ضمن البرنامج عبر شبكة الإنترنت الداخلية مع المديرية العامة للآثار والمتاحف بدمشق. لافتاً إلى أن العمل بتوثيق القطع الأثرية تم البدء فيه منذ فترة، وتتم المتابعة بكافة القطع الأثرية المكتشفة تباعاً وحتى المصادرات الواردة إلينا من الجهات المعنية.

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