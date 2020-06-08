662 إصابة جديدة بكورونا في الكويت و3369 في السعودية و19 في لبنان

سجلت وزارة الصحة الكويتية 662 إصابة و5 وفيات جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الإصابات إلى 32510 والوفيات إلى 269، فيما أعلنت لبنان عن 19 إصابة جديدة ليرتفع عدد المصابين إلى 1350.

وسجلت السلطات الصحية للنظام السعودي 34 وفاة و3369 إصابة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي عدد الوفيات إلى 746 والإصابات إلى 105283.

وفي سلطنة عمان ارتفع عدد الوفيات إلى 81 والإصابات إلى 17486 بعد تسجيل 6 وفيات و604 إصابات جديدة فيما سجلت اثيوبيا 136 إصابة جديدة ما يرفع عدد الإصابات في البلاد إلى 2156.

السلطات الصحية للنظام القطري رصدت 3 وفيات و1368 إصابة جديدة بالفيروس ما يرفع إجمالي عدد الوفيات إلى 57 والإصابات إلى 70158.

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