مزارعو الأشجار المثمرة يطالبون بتعويضات عن الأضرار التي لحقت بأشجارهم نتيجة الحرائق

السويداء - طلال الكفيري

ناشد مزارعو الأشجار المثمرة على ساحة محافظة السويداء وزارة الزراعة بمنحهم تعويضات عن الأضرار التي لحقت بأشجارهم من جراء الحرائق التي طالت حوالي ٥١٨ دونماً.

وأضاف المتضررون: لم تقتصر الأضرار على الأشجار المثمرة بل طالت أيضاً شبكات الري بالتنقيط، وأشار غازي أبو حمرة ومروان الحمد ونورس الحمد وفارس شرف إلى أن النيران التهمت حوالي ٢٥٠٠ شجرة مثمرة(عنب- لوز- فستق حلبي- زيتون )من مشاريعهم الزراعية الكائنة في قرية ذكير، علماً أن هذه الأشجار تعد مورد رزقهم الوحيد وقدروا خسائرهم بالملايين.

لذلك ومن أجل إحياء هذه المشاريع التي كانت بحق نقلة نوعية بالنسبة للمزارعين يطالب هؤلاء المزارعون بمنحهم تعويضات مالية من وزارة الزراعة، وخاصة أنه لم تعد لديهم القدرة الشرائية على شراء مستلزمات الإنتاج مثل شبكات الري وغيرها، أو قروض ميسرة إن تعذر منح التعويضات.

وأوضح مدير زراعة السويداء- المهندس أيهم حامد لـ(تشرين)أن الحرائق غير مشمولة بتعويضات صندوق الجفاف والكوارث الطبيعية. لذلك- وفق تعليمات الصندوق -لا يمكن التعويض على مزارعي الأشجار المثمرة فيما يخص الحرائق, لكونه من المرجح أن هذه الحرائق بفعل فاعل.

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