النظام التركي يصدر مذكرات اعتقال بحق 149 شخصاً
أصدرت سلطات النظام التركي مجدداً مذكرات اعتقال بحق 149 شخصاً بينهم 74 شرطياً بذريعة صلتهم بالداعية فتح الله غولن الذي يتهمه النظام بالوقوف وراء محاولة الانقلاب عام 2016.
وذكرت صحيفة زمان التركية أن سلطات النظام أصدرت قرارات اعتقال جماعية بينهم مدراء أمن وعناصر من الشرطة تم فصلهم بموجب مراسيم حالة الطوارئ في إطار تحقيقين منفصلين مركزها مدينتا باليكسير وغازي عنتاب.
ويشن نظام أردوغان منذ محاولة الانقلاب حملة قمعية شديدة لاستهداف معارضيه وخصومه حيث تم اعتقال وإقالة عشرات آلاف الأشخاص في مختلف المؤسسات المدنية والعسكرية في البلاد.
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