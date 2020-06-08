صناعة الرغيف …لهذه الأسباب سوء التصنيع والتلاعب بالدقيق التمويني !

حماة- محمد فرحة

دراسة تكاليف إنتاج الرغيف بشكل جيد ودقيق, بهدف إنصاف أصحاب الأفران والمخابز لجهة توفير وتحقيق هامش ربح ولو يسير يحد من سوء التصنيع والتلاعب بالدقيق التمويني والوزن..بعض مطالب أصحاب الأفران .

فالتلاعب بالوزن حيناً ، وبيع وتهريب بعض الكميات حيناً آخر هي أكثر الشكاوى المقدمة بحق أصحاب هذه الأفران وهي الشغل الشاغل لمديريات حماية المستهلك لتصبح كلعبة( القط والفار) .

فالموضوع ليس كيمياء ببساطة بل هو جهل وتقصير في تقييم وضع صناعة الرغيف والذي زاد سوءاً خلال السنتين الأخيرتين بشكل جلي وواضح في معظم إن لم نقل كل المحافظات .

فما المبررات -إن صحت التسمية- التي تدفع المشتغلين في هذا الشأن للتلاعب بالدقيق التمويني وتقديم بعض من نتاجهم علفاً للماشية أو التلاعب بالوزن بحثاً عن ربح يغطي جزءاً من خسارة صناعتهم؟

هذه الأسئلة وغيرها كانت محور حديث لـ / تشرين / مع معاون رئيس شعبة حماية المستهلك بمصياف

إبراهيم معلا قال: بكل صراحة لا أحد يستطيع أن ينكر أن أصحاب الأفران لا يخسرون ، فسعر الكيس الواحد لبيع ربطة الخبز 14 ليرة وبتفصيل أدق سعر عشرين كيلو منه 75 ألف ليرة وطن الملح أمسى بـ110 آلاف ليرة, يضاف إلى ذلك أن وزارتي الكهرباء والموارد المائية تحاسب أصحاب هذه الأفران على استجرار المياه والكهرباء تجارياً كحال الصناعي أي بسعر مغاير عن الاستخدام المنزلي .مضيفاً : (طبعا نحن لا نبرر سوء صناعة الرغيف بل نعاقب عليها تموينياً، حيث يدفع صاحب الفرن كل دورة عن الكهرباء أو المياه ما لا يقل عن خمسين أو مئة ألف ليرة و فضلاً عن أن أجور نقل طن الدقيق من مركز المحافظة كحماة مثلاً إلى ريفها يصل إلى 68 ألف ليرة للطن الواحد).

وجواباً عن سؤال: إذا كان سعر ربطة الخبز زنة 1300 غرام 50 ليرة غير مربح لصاحب الفرن ؟ قال: (هذا السؤال يجيبك عنه أصحاب الأفران ، لكن عملياً ومنطقياً سعر تكلفة صناعة الرغيف فيه إجحاف بحق المشتغلين في هذا الشأن لمنعهم من عدم التلاعب بالدقيق ومن أجل تقديم رغيف جيد يحظى باستحسان المواطن .

وقال عدد من أصحاب الأفران ومنهم فاروق خضور وهيثم بركات وآخرون: إن هامش الربح في صناعة الرغيف لا يشجع أبداً وهذا ما يسيء لصناعته في كثير من الأحيان، فتكلفة الإنتاج منذ سنتين وحتى الآن ارتفعت كثيراً من أجور النقل وسعر أكياس النايلون وطن الملح وأجور العاملين, حالها كحال كل أسعار الحياة اليومية للمواطن .

واضافوا: نريد أن نعيش ونسترزق ونقدم رغيفاً جيداً فهو سمعتنا كأصحاب أفران, لكن كثيراً ما خرجت الأمور عن إرادتنا كسوء نقل الخميرة تحت أشعة الشمس لا بالبرادات ما يعرضها للحموضة وبالتالي إنتاج رغيف بمواصفات غير جيدة، آملين أن تنصفنا وزارة حماية المستهلك بإعادة دراسة تكلفة صناعة الرغيف .

بالمختصرالمفيد : ارتفاع أسعار تكلفة إنتاج الرغيف كثيراً ما دفعت بعض أصحاب الأفران إلى التلاعب بوزن الربطة أو تهريب كيس من الدقيق هناك وأحياناً يذهب البعض لأبعد من ذلك كأن يصنع رغيفاً سيئاً ليباع علفاً للماشية, كما هو حال أحد الأفران الذي تم ضبطه قبل أسبوعين من الآن، فالمطلوب إعادة دراسة تكاليف إنتاج الرغيف حفاظاً على مستوى صناعته ومنع تهريب دقيقه وتقديم بعض منه علفاً للماشية .

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