انطلاق دوري كرة السلة للرجال بنظام التجمعات

معين الكفيري

مما لاشك فيه أن استئناف الأنشطة السلوية وإقامة الدوري العام لهذا الموسم من دون جمهور يعتبر خياراً أفضل من تواصل إيقاف المسابقة لأن لاعبي السلة باتوا أحوج ما يكون للعودة للمنافسات واستعادة حسهم السلوي الذي سيصب في النهاية بخانة مصلحة المنتخب الوطني الذي يحتاج لاعبوه لجرعات تدريبية ومباريات ودية قوية ليبقوا على سوية فنية عالية سيما أنه ينتظر المنتخب مشاركة هامة جداً تتمثل بالتصفيات الآسيوية التي سنستضيفها على أرضنا وبين جمهورنا في شهر تشرين الأول القادم.

نظام الدوري

في خطوة مهمة وإيجابية قرر اتحاد كرة السلة انطلاق دوري الرجال لأندية الدرجة الأولى يوم ٢٧ الشهر الحالي بمشاركة عشرة أندية حيث تشهد منافسات هذا الموسم نظاماً جديداً من المنافسات بطريقة التجمعات وتم تقسيم الفرق إلى ثلاث مجموعات فضمت مجموعة دمشق فرق الجيش والوحدة والثورة، أما المجموعة الوسطى فضمت الوثبة والكرامة والطليعة بينما ضمت مجموعة حلب فرق الاتحاد والجلاء والحرية واليرموك.

وتلعب هذه الفرق فيما بينها دورياً من مرحلتين( ذهاباً وإياباً ) ويتأهل الأول والثاني من كل مجموعة إلى دور الـ8 فيما ستلعب الفرق الأربعة المتبقية (ملحق) دور الـ 8 من مرحلة واحدة ضمن تجمع يحدد مكانه لاحقاً لتحديد المراكز من( 7-10) ويتأهل الفريقان السابع والثامن منها إلى دور الـ8 التي تقام مبارياته بطريقة البلاي أوف بعد إجراء قرعة بين الفرق الثلاثة المتصدرة لمجموعاتها وأصحاب المركز الثاني وصاحبي المركزين السابع والثامن حيث يلعب الأول مع الثامن والرابع مع الخامس والثاني مع السابع والثالث مع السادس والفائز في مباراتين من ثلاث مقررة يتأهل للدور نصف النهائي الذي تقام مبارياته على أساس الفائز في مباراتين من ثلاث مقررة أيضاً والفائزان يتأهلان للدور النهائي الذي تقام مبارياته على أساس الفائز من ثلاث مباريات من أصل خمس مقررة لتحديد الفريق الفائز باللقب.

نظام المسابقة

وفي تصريح لـ”تشرين” علق أبي دوجي المشرف على كرة سلة الجيش بقوله: نظراً للظروف الصعبة التي مرت بها البلاد وعلى العالم ونظراً لتأخر انطلاق الدوري العام كثيراً هذا الموسم وجد اتحاد اللعبة أن إقامة الدوري بطريقة التجمعات هي الأفضل والأسرع لإنجاز الدوري وهذا يناسب جميع الفرق وخاصة مع عدم الجاهزية من الناحيتين الفنية والمادية.

وأضاف دوجي وكان من الأفضل أن تقام الأدوار النهائية بطريقة أطول بين الفرق الأربعة وبنظام (الذهاب والإياب ).

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