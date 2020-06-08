لاعب الدراجات محمد الزهر: أتمنى أن أكون في عداد المنتخب الوطني .. وطموحي التميز والحصول على المراكز الأولى

خالد الشويكي

لاعب الدراجات محمد الزهر مواليد دمشق 2004 قال ومن خلال لقائنا معه :على الرغم من متابعتي للعديد من الألعاب الرياضية إلا أن رياضة الدراجات استهوتني وأحببتها من خلال ما لمسته من القائمين عليها الذين يعملون بالمراكز التدريبية على جذب ممارسين لرياضة الدراجات من أجل توسيع قاعدة هذه اللعبة وأنا كنت واحداً من هؤلاء الذين تم جذبهم بصراحة من قبل المدرب الوطني محمد الترك الذي يعد بمثابة أخ ويعاملنا معاملة أسرتنا لنا .

الزهر ومن خلال كلامه تحدث عن بدايته بممارسة هذه اللعبة قائلاً:

بدأت منذ كان عمري خمس سنوات على يد المدرب الترك كما قلت والذي كان له الفضل بأن أكون أحد اللاعبين المنافسين على بطولة الجمهورية حيث توجت بعدد من الميداليات البراقة في أكثر من بطولة للجمهورية, وأتمنى أن أكون ضمن المنتخب الوطني للدراجات عند استدعاء اللاعبين للتحضير للمنافسات الخارجية لأنه أصبح لدي خبرة أستطيع من خلالها الدخول ببطولات كبيرة .

وعن التدريبات قال :

نتمرن بشكل شبه يومي حيث يتضمن التدريب في البداية فترة زمنية محددة من التحمية على الدراجة وبعدها نبدأ تكتيك السرعات وأغلبها على طريق السهل مثل طريق المطار, أو قوة وتكون على طرقات جبلية مثل طريق بيروت الذي فيه صعود الصبورة وصعود ميسلون وكل فترة زمنية محددة يكون عندنا تدريب تحمل وقوة أو تحمل وسرعات ومعنى هذا التدريب مسافة طويلة ورفع مستوى السرعة.

وفيما يخص رفع مستوى السرعة فهذا نستفيد منه في بطولات الفردي ضد الزمن والفرق ضد الزمن حيث يكون الزمن هو الخصم والمنافس فيجب علينا كسر الأزمنة للفوز بمركز جيد وهذه السباقات تكون ذا مسافات قصيرة نوعاً ما تقريباً من 15كم وحتى 40كم فلا مجال لتضيع الوقت ولو حتى بثانية واحدة فهي تؤثر على ترتيب الفريق الذي يقوم على مساعدة بعضه بعضاً من أجل أن يكون الترتيب في المركز الأول أو المراكز الأولى لأن الفريق في رياضة الدراجات يعمل للاعب واحد كي يكون بالمقدمة.

وأود أن أشير لكم والكلام هنا للاعب الزهر طموحي كبير في أن أكون لاعباً متميزاً وأحصل على المراكز الأولى في جميع مشاركاتي .

وقبل أن أختم أشكر كل من يشجعني على التدريب والتطوير في رياضتي المفضلة وخاصة عائلتي التي تتابعني بشكل مستمر وهذا ما يجعلني أدخل البطولات بمعنويات عالية.

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