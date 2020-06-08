النظام التركي يعتقل صحفيين اثنين

اعتقلت سلطات النظام التركي اليوم صحفيين اثنين في إطار سياسات القمع وكمّ الأفواه التي يمارسها رئيس النظام رجب أردوغان ضد خصومه ومعارضيه في البلاد من الصحفيين والشخصيات المثقفة وغيرهم.

واعتقلت سلطات أردوغان كلاً من ممثل قناة (تي لي1) الإخبارية في أنقرة الصحفي اسماعيل دوكال والصحفية ميسر يلدز الكاتبة في موقع (أودا) التلفزيوني وذلك بعد أن كشفا أسراراً وفضائح تتعلق بسياسات أردوغان داخلياً وخارجياً.

إلى ذلك، ندد نائب رئيس حزب الشعب الجمهوري التركي المعارض يلدرم كايا باعتقال دوكال ويلدز ووصفه بأنه “عمل خطر يثبت من جديد عداء نظام أردوغان لحرية الصحافة وحقوق الإنسان وأبسط معايير الديمقراطية”.

وتأتي هذه الاعتقالات بعد أسبوعين من العقوبات المالية التي فرضها المجلس الأعلى للاذاعة والتلفزيون التابع لنظام أردوغان على قنوات المعارضة ومنها (تي لي1) وتلفزيون هالك وفوكس وأودا كما منع المجلس بثّ العديد من البرامج في القنوات المذكورة لفترات متعددة وباتهامات معروفة يوجهها وكلاء النيابة لمعارضي سياسة أردوغان والمتمثلة بالإساءة له.

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