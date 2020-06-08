اختبار لقاح صيني ضد كورونا

بدأت في شنغهاي، اختبارات سريرية لعقار صيني يمكن استخدامه دواء لعلاج كوفيد-19 ولقاحاً للوقاية منه.

وسيتم حقن المصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد بهذا الدواء بهدف الشفاء العاجل، وكذلك لغير المصابين بالمرض للوقاية منه.

وكتبت صحيفة “شنغهاي ديلي”، أن الدواء نال اسم JS016. وتم منح الموافقة على تنفيذ التجارب السريرية، لمعهد علم الأحياء الدقيقة في الأكاديمية الصينية للعلوم، والذي يعمل بالاشتراك مع شركة Shanghai Junshi Biosciences.

يتم إنتاج الدواء بالاعتماد على الأجسام المضادة التي يتم الحصول عليها من دم المرضى الذين تم شفاؤهم. وتستطيع هذه الأجسام المضادة أن تدمر الفيروس وتمنع انتقال العدوى إلى الإنسان، وأظهرت التجارب على الثدييات أن الدواء فعال في كلتا الحالتين للعلاج وللوقاية.

وتم حتى الآن، إعطاء الدواء لمجموعة من الأشخاص الأصحاء فقط. وبعد تناول الدواء، لا يزال أربعة مشاركين في الاختبار في حالة صحية جيدةوقال تشانغ جينغ، الأستاذ في مستشفى هواشان: إن النتائج ستساعد في تحديد الجرعة الصحيحة للدواء.

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