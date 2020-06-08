الترويع المعيشي !

د. تركي صقر

عشر سنوات من الحرب الإرهابية على سورية لم تحقق لأصحابها أهدافهم في شطب الرقم السوري الصعب من معادلات المنطقة, وعشرات السنوات من الإرهاب الاقتصادي لم تجد نفعاً في “تركيع” سورية وحرفها عن هويتها المعروفة بها, وكان صمود المواطن السوري هو حجر الزاوية في الحالتين وهو الأحجية التي عجزت قوى العدوان عن حلها.

لذلك لا عجب أن نرى الاستهداف يصوب في هذه المرحلة على “سحق” مقومات الحياة لدى المواطن من خلال ترويعه بلقمة عيشه وقوته اليومي في محاولة لأن يأخذوا بالضغط المعيشي والتضييق الحياتي ما عجزوا عنه بالمواجهات المباشرة وعمليات القتل والتدمير الممنهجة, وسبيلهم إلى هذا فرض أقصى أنواع الإجراءات الاقتصادية العدوانية التي تمس الحياة اليومية للمواطن ولعل تطبيق ما يسمى “قانون قيصر” الأمريكي القائم على مزاعم كاذبة أسطع دليل على ما نقول.

وهل من حاجة لبرهان هذه السياسة الحاقدة الانتقامية من المواطن السوري من اتخاذ قرار أمريكي رئاسي بحرق محاصيل القمح السوري بغية التجويع والترويع؟ وهل من فجور وبلطجة أكثر من الإعلان الصريح عن سرقة النفط السوري جهاراً نهاراً وحرمان سورية من ثرواتها بغية شل الحياة الاقتصادية فيها وعرقلة أي خطط للإعمار والتخلص من آثار الحرب الإرهابية المدمرة .

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