الحرارة تميل للانخفاض

تميل درجات الحرارة للانخفاض قليلا على الأجزاء الغربية من البلاد مع بقائها أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية نتيجة تأثر البلاد بامتداد منخفض جوي سطحي يترافق بتيارات جنوبية غربية في طبقات الجو العليا.

ويتوقع اليوم أن يكون الجو سديمياً وصحواً بشكل عام مع فرصة ضعيفة لهطل زخات متفرقة من المطر على المناطق الشمالية الغربية بينما يبقى الجو سديمياً وشديد الحرارة في المناطق الشرقية والجزيرة والبادية وتكون درجات الحرارة فيها أعلى من معدلاتها بنحو 5 إلى 7 درجات مئوية.

والرياح تكون غربية إلى جنوبية غربية بين الخفيفة والمعتدلة تنشط خلال ساعات بعد الظهر وخاصة في المناطق الوسطى والجنوبية والبحر خفيف ارتفاع الموج.

وغداً تبقى درجات الحرارة أعلى من معدلاتها بنحو 2 إلى 4 درجات مئوية ويكون الجو صحواً بشكل عام مع ظهور بعض السحب المتفرقة وسديمياً شديد الحرارة على المناطق الشرقية والجزيرة والبادية.

درجات الحرارة المتوقعة لأيام:

الاثنين الثلاثاء الأربعاء دمشق 36/21 36/21 36/20 القنيطرة 33/19 32/18 31/19 درعا 36/22 35/21 34/22 السويداء 33/18 32/17 31/18 حمص 37/19 37/19 35/19 حماة 39/18 39/18 37/18 الحسكة 41/22 42/23 44/22 اللاذقية 27/18 25/19 24/18 طرطوس 27/19 25/20 24/19 حلب 40/18 40/17 39/16 ادلب 36/19 36/18 35/17 دير الزور 43/24 44/25 44/22 الرقة 41/23 42/24 42/21

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