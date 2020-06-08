العنصرية المتأصلة

صفاء إسماعيل

تخطت تظاهرات الغضب السمراء ضد العنصرية, حدود الولايات المتحدة الأمريكية المحكومة بسياسات موروثة من العنصرية والكراهية, لتمتد إلى دول أوروبية أخرى كبريطانيا وفرنسا, وذلك في دليل دامغ على أن الغرب الذي يتشدق مسؤولوه جهاراً نهاراً “بالحريات وحقوق الإنسان والعدالة” يعاني الأمرين من العنصرية والقمع والكبت, وما يجري اليوم في ساحات وشوارع أمريكا وبريطانيا وفرنسا ليس سوى تعبير عن غضب مدفون عمره سنوات وقرون ممهورة بحرمان شعوب يتغنى حكامها “بما تتمتع به من ميزات وحقوق” خلبية.

في بريطانيا, نادى آلاف البريطانيين بنبذ العنصرية والتطرف في المجتمعات وعلى رأسها المجتمع الأميركي الذي يشهد جرائم عنصرية كثيرة وطويلة, حيث لم تكن جريمة قتل جورج فلويد الأولى كما لن تكون الأخيرة في ظل سياسات عنصرية متأصلة في المجتمع الأمريكي.

الثورة السمراء المتفاقمة في الولايات المتحدة, شغلت الصحف البريطانية التي كتبت مقالات عن “منشأ العنصرية الأمريكية”, واللافت ما أوردته صحيفة “الغارديان” من مقارنة بين العنصرية في الولايات المتحدة ونظيرتها في بريطانيا، مبينة أن العنصرية التي قتلت فلويد قد بُنيت في بريطانيا, وما يمر به السود في جميع أنحاء العالم هو نظام يعتبر أن أجسادهم “مصممة لتكون قابلة للاستهلاك”.

وفي فرنسا, كسرت المواجهات العنيفة التي اندلعت بين الشرطة وآلاف المتظاهرين جدار السكون القسري للشارع الفرنسي, ففي تحدٍ لحالة الطوارئ الصحية والتي حظرت الحكومة الفرنسية بموجبها التجمهر، عصفت تظاهرات حاشدة بشوارع باريس تضامناً مع فلويد الذي أيقظ جراح العنصرية في فرنسا والتي لم تكن نائمة يوماً, خاصة بعد اتحدت حناجر آلاف المتظاهرين بالمطالبة بتحقيق “العدالة لأداما تراوري” وهو شاب فرنسي من أصول إفريقية قتل تحت ثقل ثلاثة من عناصر الشرطة الذين ضغطوا عليه لتثبيته على الأرض أثناء عملية اعتقاله عام 2016.

جريمة مقتل فلويد أيقظت جريمة قتل تراوري مذكرة بأن ما حدث في الولايات المتحدة وقع ويقع في فرنسا منذ سنوات, وذلك في صفعة للسلطات الفرنسية التي ظنت أن القضية ماتت على رفوف المحكمة التي لم تجلب لعائلة تراوري حقها كما لم تحكم بمسؤولية الشرطي عن مقتله, بعد أن أقفلت القضية عام 2018.

على إيقاع تصاعد غضب الشارع الفرنسي, تشير وسائل الإعلام الفرنسية إلى تخوف كبير لدى إيمانويل ماكرون وحكومته من الدعوات الجارية لتنظيم تظاهرات احتجاجية في المدن الفرنسية خلال الأيام المقبلة, خاصة بعد أن شكلت التظاهرات الحاشدة التي نظمت السبت الماضي اختباراً أولياً لكل من المجموعات المناهضة للعنصرية التي تقف خلف هذه الدعوات، وأيضاً للحكومة لمعرفة حجم ومستوى المشاركة في هذه التظاهرات وما يمكن أن تؤسس له في المستقبل، لاسيما أن لجنة دعم عائلة ترواري تحضر لحملة احتجاج واسعة ضد العنصرية، في تحد واضح لإعلان وزارة الداخلية الفرنسية منع تنظيم التظاهرات.

وما يضاعف من حدة الخوف والقلق لدى السلطات الفرنسية هو تلازم الدعوات للتظاهرات المناهضة للعنصرية، مع تظاهرات احتجاجية على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، ناهيك عن عودة النشاط لأصحاب “السترات الصفراء” ودعوات هؤلاء للمشاركة في التحركات المناهضة للعنصرية واعتبارهم أن معركتهم واحدة.

من أمريكا إلى بريطانيا وفرنسا, للعنصرية وجه واحد إذ لا يزال “السود” يتعرضون لـ”الإهانة والتحقير”. يُسجنون بمعدل أكبر من غيرهم، ويموتون في حجز الشرطة، والأنكى أنهم أيضاً يموتون بأعداد أكبر بسبب جائحة “كورونا” وكأنهم بشر “من الدرجة الثانية” فيما البيض “المتفوقون” من “الدرجة الأولى”!

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