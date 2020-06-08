العنصرية الأمريكية واللعب بالنار

راتب شاهين

مع اتساع رقعة الاحتجاجات ضد العنصرية في أمريكا، تتسع معها حالة من العنف والانقسام الرأسي في المجتمعات الأمريكية، وترافق ذلك حالة من الانعزالية وانفصام السلطة عن المجتمع، كما يعلو صوت البازار السياسي والإنساني بين القوى السياسية المسيطرة.

ليست الاحتجاجات ضد العنصرية في أمريكا وليدة اليوم أو جديدة، بل تمتد لعقود وأكثر، منذ أن تم تأسيس هذه الدولة على أسس عنصرية، وقد اشتهرت السلطة فيها بمداورة وتبادل للأدوار بين الحزبين الرئيسين الجمهوري والديمقراطي، لكن الجديد فيها أنه مهما بلغت فيه القبضة الأمنية من قوة لضبط إيقاع وسائل الإعلام فلن تستطع منع انتشار الصورة، وهذه حالة مدعمة بالتجاذب الشرس بين الحزبين المتنافسين، الجمهوري الذي ينتمي له الرئيس دونالد ترامب، والديمقراطي الذي يبحث عن أي فرصة لإسقاط الخصم الجمهوري في الانتخابات الرئاسية بعد عدة أشهر.

وقوف الحزب الديمقراطي إلى جانب الاحتجاجات بالشكل لا يعني أنه “حمامة السلام” أو إنه “يقود شعلة الحرية نحو نظام اجتماعي عادل”، بل إن ما يطبقه اليوم الحزب الجمهوري من قوانين هذا النظام العنصري قد شرعها الحزب الديمقراطي ذاته صاحب اليد الطولى في إقرارها، وفي الحروب والعقوبات غير الشرعية على الدول.

العنصرية وباء متفشٍ في المجتمعات الأمريكية وفي الحزبين الرئيسين، فليس من السهل الشفاء منه، فهي متأصلة في أمريكا وترامب لم يحضرها من العدم بل قرأ مجتمعه جيداً، وكثيراً ما هدد “الدولة العميقة” بجيشه المسلح القابع في الظل من متطرفي العرق الأبيض، وهو يستثمر هذه العنصرية ويضرب على وترها في مبارزاته المستمرة، ما يعني أن هناك قاعدة انتخاب لترامب من البيض تمتد إلى الحزب الخصم، وهذا الاحتجاجات ربما تصب في مصلحة “حامي صفاء العرق الأبيض” أي ترامب وهو يعتمد على هذه العنصرية للفوز بولاية ثانية.

يلاحظ في الاحتجاجات أن الأمن القومي الأمريكي يتنحى جانباً، ليتيح للحزبين المتنافسين اللعب بورقة استغلال الاحتجاجات، لإظهار أنه انقسام أفقي عابر للألوان والطبقات وهذا مزيف، وثانياً: تجاهل الصحف والشبكات التلفزيونية الكبرى للاحتجاجات، وهذه الوسائل هي أول من لفّق ونشر وضخم حالات نتجت عن الفوضى في أماكن مختلفة خارج أمريكا، فالحرية وحقوق الإنسان لها عدة أوجه لديها.

ليس معلوماً ما هو نوع الزهر الذي سينتجه هذا “الربيع” الأمريكي، لكنه محصور بين حزبين لا ثالث لهما، وكل من الحزبين سيحاول قطف هذه الاحتجاجات لمصلحته، فلا فائدة ترجى من هذا النظام، فالتغيير مستحيل في ظل عصبية بيضاء مسيطرة، لكن لعبة النار هذه قد تجعل أمريكا في موضع استراتيجي آخر.

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