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موقع صحيفة تشرين الالكتروني | الاثنين 16 شوال 1441 الموافق لـ 08 حزيران 2020
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شريط الأخبار
الصحة: 16 إصابة جديدة بكورونا وحجر صحي لرأس المعرة
سيناتور روسي يكذب قصة صنداي تايمز حول مصير سكريبال وابنته
لودريان: استخدام العنف ضد المتظاهرين في أمريكا أمر غير مقبول
العدوان السعودي يرتكب 82 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة
الاضطهاد العنصري مطبوع في ذاكرة الأمريكيين من أصول أفريقية
زاخاروفا: أمريكا تواجه فوضى زرعتها في دول العالم
تشييع جثمان الأمين العام السابق لحركة الجهاد الفلسطينية رمضان شلح في مخيم اليرموك بدمشق
أزمات تطفو على السطح في السباق للبيت الأبيض
موسوي: الثقة بين إيران والولايات المتحدة ما تزال منعدمة
عشراوي تدين اعتداءات الاحتلال المتواصلة على المقدسات الفلسطينية
الصحة تبشر بحل قريب لأزمة الدواء .. وتتوعد بعقوبات رادعة لكل مستنكف أو محتكر
الاحتلال الأمريكي يدخل رتلاً محملاً بمعدات لوجستية من العراق إلى ريف الحسكة
سوريون: ما يسمى "قانون قيصر" جريمة موصوفة وخرق لكل المواثيق الدولية
الكونغرس الأمريكي يعدُّ مشروع قانون يحد من عنف الشرطة
سياسي مصري: على القوى الحرة العمل لإسقاط ما يسمى بـ "قانون قيصر"