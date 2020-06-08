دعوة لاجتماع.. جمعية السفير السكنية بحلب

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يدعو مجلس إدارة جمعية السفير السكنية بحلب أعضاء الهيئة العامة لحضور اجتماع الهيئة العامة السنوي وذلك في تمام الساعة الثالثة من يوم الجمعة 19/6/2020 في مقر الجمعية الكائن في حي الجميلية جانب سنتر الاتحاد.

وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الموعد إلى الساعة الرابعة من اليوم ذاته والمكان لبحث الموضوعات المدرجة في جدول الأعمال. ويعتبر هذا الإعلان تبليغاً شخصياً للأعضاء مجهولي العناوين وهم: أحمد عبد الله- نوري حسن- عبد المنعم ادريس- محمد رضوان كحيل- جهاد رضا- شذى خراط- محمد مصطفى خراط- محمد فراس فحام- باسل رضا- هيفين بكر- صلاح الدن- أحمد رامي شوا- أحمد بابللي- لمه دوغاني- زكريا طرفي- رؤى حسن- محمد باسل شعبان- محمد رامي شحادة- هدى شحرور- هيام الفارس- السار الفارس- أحمد منير الفارس- نور يكن- محمد الحمدو- محمد عجلة- هناء الحمدو- محمود الحمدو- خديجة محمد اليوسف المحمد العثمان- غسان المطهر- محمود الحمود- أسامة طحان- زكريا الحمود- هشام بلال- زاهر كردي- مازن قصاب- ياسر سلو- إبراهيم نقار- محمد الديبو- حمدو رحمو- آلاء خراط- ميثم حسن- نبراس حسن- صلاح نعناعة- محمد عزام سخيطه- عماد حسن- محمد شحرور.

وعلى من يود ترشيح نفسه إحضار الأوراق التالية (لا حكم عليه- براءة ذمة من الجمعية- صورة عن الشهادة /التعليم الأساسي حد أدنى/- حق استفادة من الوزارة).

رئيس مجلس الإدارة

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