دعوة لاجتماع.. جمعية جار القمر التعاونية السكنية

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قرر مجلس إدارة جمعية جار القمر التعاونية السكنية دعوة الهيئة العامة للاجتماع السنوي المقرر بتاريخ 28/6/2020 في الساعة الرابعة بعد الظهر في متنزه شمس وقمر الكائن في الربوة جانب متنزه أبو أحمد وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع إلى الساعة الخامسة بنفس التاريخ والمكان لانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ودراسة آخر التطورات وإقرار ميزانية 2019 وإعداد خطة عمل.

ولمن يرغب بالترشيح لعضوية مجلس الإدارة إرسال غير محكوم وبيان عدم استفادة إلى مقر الجمعية قبل موعد الاجتماع بخمسة أيام.

ودعوة هيئة المستفيدين لمشروع جديدة الوادي لدراسة آخر التطورات المنجزة وعرضها على أعضاء هيئة المستفيدين بنفس التاريخ الساعة السادسة مساء وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل للساعة السابعة بنفس المكان والتاريخ.

رئيس مجلس الإدارة

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