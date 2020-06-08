جمعية الشرق التعاونية للسكن والاصطياف “مشروع كروم مضايا الاصطيافي بالزبداني”
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يرجى العمل على إحالة كتابنا هذا إلى المؤسسة العربية للإعلان لنشر إعلان دعوة هيئة مستفيدي مشروع كروم مضايا الاصطيافي بالزبداني لدى جمعية الشرق التعاونية للسكن والاصطياف ورقياً وإلكترونياً وذلك وفقاً للصيغة التالية:
بناءً على أحكام المرسوم التشريعي رقم /99/ لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني .
وبناءً على أحكام القرار /578/ تاريخ 24/7/2008 .
وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم /2/ بجلسته رقم /5/ المنعقدة بتاريخ 31/5/2020 فقد تقرر:
دعوة هيئة مستفيدي مشروع كروم مضايا الاصطيافي بالزبداني بتمام الساعة الثالثة عصراً من يوم الخميس الواقع في 25/6/2020 بمقر جمعية الشرق وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لليوم التالي الجمعة الساعة الثالثة عصراً الواقع في 26/6/2020 بنفس المكان لبحث جدول الأعمال التالي:
1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
2- المصادقة على كافة الإجراءات والأعمال والنفقات والمصاريف التي قام بها مجلس الإدارة ولجنة المشروع.
3- مناقشة كافة أعمال المشروع العامة والأقسام المشتركة وخطة التمويل.
4- انتخاب لجنة مشروع.
وإن عدم الحضور يؤخر ويعرقل مشروع الجمعية ويوقفه عن العمل .
شاكرين تعاونكم
رئيس مجلس الإدارة
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