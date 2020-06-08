جمعية الشرق التعاونية للسكن والاصطياف “مشروع ضاحية الفيحاء السكني”
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يرجى العمل على إحالة كتابنا هذا إلى المؤسسة العربية للإعلان لنشر إعلان دعوة هيئة مكتتبي مشروع ضاحية الفيحاء السكني لدى جمعية الشرق التعاونية للسكن والاصطياف ورقياً وإلكترونياً وذلك وفقاً للصيغة التالية:
بناءً على أحكام المادة /26/ الفقرة /أ/ من المرسوم التشريعي رقم /99/ لعام 2011 الخاص بالتعاون السكني.
وبناءً على أحكام القرار /578/ تاريخ 24/7/2008.
وبناءً على قرار مجلس الإدارة رقم /3/ بجلسته رقم /5/ تاريخ 31/5/2020 فقد تقرر:
دعوة هيئة مكتتبي مشروع ضاحية الفيحاء السكني بتمام الساعة الرابعة عصراً من يوم الأربعاء الواقع في 24/6/2020 بمقر جمعية الشرق وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل الاجتماع لليوم التالي الخميس الساعة الرابعة عصراً الواقع في 25/6/2020 لبحث جدول الأعمال التالي:
1- مناقشة تقرير مجلس الإدارة والمصادقة عليه.
2- المصادقة على كافة الأعمال والإجراءات والنفقات والمصاريف التي قام بها مجلس الإدارة ولجنة المشروع منذ شراء الأرض حتى تاريخه.
3- تفويض مجلس الإدارة بطلب الدفعات النقدية من الأعضاء من أجل إنجاز وبناء المشروع
بحث ومناقشة كافة أعمال المشروع العامة والمشتركة.
4- تحديد طريقة تنفيذ أعمال الحفر والبناء ومدته والأسلوب وخطة التمويل.
5- تفويض مجلـس الإدارة ولجنة المـشـروع للتعاقد مع مهندس للإشــراف على الأعمال بالمقــســم /10/ جزيرة /A/.
وإن عدم الحضور يؤخر ويعرقل مشروع الجمعية ويوقفه عن العمل.
شاكرين تعاونكم
رئيس مجلس الإدارة
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