دعوة.. مجلس إدارة جمعية الصحافة الوطنية التعاونية السكنية
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إعــــلان..
قرر مجلس إدارة جمعية الصحافة الوطنية التعاونية السكنية دعوة الهيئة العامة يوم 29/6/2020 في مقر الاتحاد السكني بريف دمشق سابقاً الكائن في دمشق مقابل قيادة شرطة دمشق الساعة السابعة مساءً وفي حال عدم اكتمال النصاب القانوني يؤجل إلى الساعة الثامنة في نفس المكان والزمان يليه اجتماع لهيئة المستفيدين الساعة السابعة والنصف وإذا لم يكتمل النصاب يؤجل إلى الساعة الثامنة والنصف لبحث جدول الأعمال المعلن في مقر الجمعية لبحث جدول الأعمال المعلن في مقر الجمعية.
رئيس مجلس الإدارة
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