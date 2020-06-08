الجمعية التعاونية لمهندسي محافظة ريف دمشق للسكن والاصطياف

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قرر مجلس إدارة جمعية مهندسي ريف دمشق التعاونية السكنية دعوة أعضاء الهيئة العامة للجمعية للاجتماع يوم الأربعاء الموافق في 24/6/2020 في مقر قاعة اتحاد الحرفيين الساعة الواحدة ظهراً وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني الساعة الثانية ظهراً في نفس المكان والزمان وذلك لمناقشة جدول الأعمال المعلن في مقر الجمعية .

كما قرر دعوة هيئة المكتتبين على مشروع رقم /1/ عرطوز الاجتماع الأول الساعة الثانية وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني الساعة الثالثة ظهراً في نفس المكان والزمان وكذلك دعوة هيئة المكتتبين على المشروع رقم /2/ عراقيات – جديدة عرطوز الاجتماع الأول الساعة الثالثة وفي حال عدم اكتمال النصاب يكون الاجتماع الثاني الساعة الرابعة عصراً في نفس المكان والزمان.

مجلس الإدارة

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