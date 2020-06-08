آخر تحديث: 2020-06-08 02:11:57
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الجمعية التعاونية في مؤسسة معامل الدفاع للسكن والاصطياف

التصنيفات: إعلانات,إعلانات رسمية

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قرر مجلس الإدارة بجلسته المنعقدة بتاريخ 02/06/2020 دعوة الهيئة العامة للجمعية التعاونية في مؤسسة معامل الدفاع للسكن والاصطياف الرقم /191/ للاجتماع يوم الثلاثاء 23/06/2020 في مقر الجمعية بدمر الشرقية مقابل مدرسة حكمت هاشم الساعة /17/ وإذا لم يكتمل النصاب يكون الاجتماع بنفس التاريخ الساعة /18/.

وذلك لبحث جدول الأعمال التالي :

1- عرض ومناقشة تقرير مجلس الإدارة.

2- عرض ومناقشة تقرير لجنة المراقبة.

3- التصديق على الحسابات السنوية الختامية وتقرير مفتش الحسابات لعام 2019 ومشروع الموازنة التقديرية لعام 2020 وتصديق البرنامج السنوي لنشاط الجمعية.

4- انتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة.

5- الموافقة على منح أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة تعويضات حسب الأنظمة النافذة.

6- منح أمين الصندوق تعويضاً شهرياً حسب المادة /38/ من النظام المالي الموحد لجهات التعاون السكني.

7- تسمية مفتش حسابات للدورة المالية /2020/ وتحديد أتعابه.

8- تعيين مدير للجمعية على أن يكون من حملة الإجازة الجامعية.

يرجى من أعضاء الجمعية حضور الاجتماع المنوه عنه أعلاه

رئيس مجلس الإدارة

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التصنيفات: إعلانات,إعلانات رسمية

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