جمعية القنيطرة للسكن والاصطياف
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جمعية القنيطرة للسكن والاصطياف.. دعوة اجتماع الهيئة العامة السنوية لجمعية القنيطرة للسكن والاصطياف
– قرر مجلس إدارة الجمعية بجلسته رقم /2/ تاريخ 2/6/2020 دعوة الهيئة العامة للجمعية الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الخميس 25/6/2020م في مقر نقابة المهندسين في القنيطرة في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع بنفس المكان والتاريخ الساعة الواحدة ظهراً لبحث جدول الأعمال التالي:
1- مناقشة وتصديق تقرير مجلس الإدارة /2019/م
2- تصديق الحسابات الختامية وتقرير مفتش الحسابات لعام/2019/م ومشروع موازنة /2020/م
3- اختيار مدقق الحسابات
4- انتخاب أعضاء مجلس إدارة ولجنة المراقبة.
رئيس مجلس الإدارة
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