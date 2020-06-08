آخر تحديث: 2020-06-08 02:11:57
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جمعية القنيطرة للسكن والاصطياف

التصنيفات: إعلانات,إعلانات رسمية

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جمعية القنيطرة للسكن والاصطياف.. دعوة اجتماع الهيئة العامة السنوية لجمعية القنيطرة للسكن والاصطياف

– قرر مجلس إدارة الجمعية بجلسته رقم /2/ تاريخ 2/6/2020 دعوة الهيئة العامة للجمعية الساعة الثانية عشرة ظهراً يوم الخميس 25/6/2020م في مقر نقابة المهندسين في القنيطرة في حال عدم اكتمال النصاب القانوني يعقد الاجتماع بنفس المكان والتاريخ الساعة الواحدة ظهراً لبحث جدول الأعمال التالي:

1- مناقشة وتصديق تقرير مجلس الإدارة /2019/م

2- تصديق الحسابات الختامية وتقرير مفتش الحسابات لعام/2019/م ومشروع موازنة /2020/م

3- اختيار مدقق الحسابات

4- انتخاب أعضاء مجلس إدارة ولجنة المراقبة.

رئيس مجلس الإدارة

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التصنيفات: إعلانات,إعلانات رسمية

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