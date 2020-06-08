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جمعية جريدة تشرين التعاونية للسكن والاصطياف

التصنيفات: إعلانات,إعلانات رسمية

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جمعية جريدة تشرين التعاونية للسكن والاصطياف

إعلان دعوة هيئة مستفيدين

قرر مجلس إدارة جمعية جريدة تشرين التعاونية للسكن والاصطياف بجلسته رقم /14/ تاريخ 30/أيار/2020 دعوة هيئة المستفيدين من المقسم 292/F ضاحية الفيحاء السكنية للاجتماع يوم الأحد 29/حزيران/2020 في تمام الساعة الواحدة ظهراً في مقر الجمعية بمشروع المقسم 40/برزة أوتوستراد حاميش خلف المشفى جانب جامع الخنساء وإذا لم يكتمل النصاب القانوني فيكون الاجتماع الثاني الساعة الثانية عصراً من اليوم نفسه الأحد 28/حزيران/2020 بنفس المكان المحدد وذلك لمناقشة جدول الأعمال- الاطلاع على ما تم إنجازه- تحديد طريقة تنفيذ المشروع- وضع خطة تمويل وفق الطريقة المحددة لتنفيذ المشروع- انتخاب لجنة مشروع ويعتبر هذا الإعلان بمنزلة التبليغ الشخصي لكافة الأعضاء المكتتبين وبالأخص السادة مجهولي العنوان والإقامة.

رئيس مجلس الإدارة

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التصنيفات: إعلانات,إعلانات رسمية

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