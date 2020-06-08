جمعية جريدة تشرين التعاونية للسكن والاصطياف
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جمعية جريدة تشرين التعاونية للسكن والاصطياف
إعلان دعوة هيئة مستفيدين
قرر مجلس إدارة جمعية جريدة تشرين التعاونية للسكن والاصطياف بجلسته رقم /14/ تاريخ 30/أيار/2020 دعوة هيئة المستفيدين من المقسم 40/برزة للاجتماع يوم الأحد 28/حزيران/2020 في تمام الساعة الحادية عشرة ظهراً في مقر الجمعية بمشروع المقسم 40/برزة – أوتوستراد حاميش – خلف المشفى – جانب جامع الخنساء، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني فيكون الاجتماع الثاني الساعة الثانية عشرة ظهراً من اليوم نفسه الأحد 28 /حزيران/2020 بنفس المكان المحدد وذلك لمناقشة جدول الأعمال المتضمن- المصادقة على تقرير لجنة المشروع- مناقشة خطة التمويل- المصادقة على ما تم إنجازه- تبرئة ذمة مجلس الإدارة ولجنة المشروع- انتخاب لجنة مشروع ويعتبر هذا الإعلان بمنزلة التبليغ الشخصي لكافة الأعضاء المستفيدين وبالأخص السادة مجهولي العنوان والإقامة وهم:
فطمة الرفاعي– مروان خلوف– ورثة محمد سعيد مطر– منذر احمد– عدي عفيف– نجوى احمد– ليندا زيتون- أحمد خلوف– جمال وانلي– شادية البارودي– عبد الرزاق أبو القاسم- صالح محمد- أحمد المردود- ورثة عاطف معتوق- ورثة محمد عزيز الخطيب- عبد الرزاق رمضان- خليل خلوف- أحمد بشار المهدي- هدى عويص- ماهر حميدان- عبد المنعم عبده.
رئيس مجلس الإدارة
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