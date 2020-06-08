4417

جمعية جريدة تشرين التعاونية للسكن والاصطياف

إعلان دعوة هيئة عامة

قرر مجلس إدارة جمعية جريدة تشرين التعاونية للسكن والاصطياف بجلسته رقم /14/ تاريخ 30/أيار/2020 دعوة الهيئة العامة للجمعية للاجتماع السنوي يوم الأحد 28 /حزيران/2020 في تمام الساعة التاسعة صباحاً في مقر الجمعية بمشروع المقسم 40/برزة – أوتوستراد حاميش – خلف المشفى – جانب جامع الخنساء، وإذا لم يكتمل النصاب القانوني فيكون الاجتماع الثاني الساعة العاشرة صباحاً من اليوم نفسه الأحد 28 /حزيران/2020 بنفس المكان المحدد وذلك لمناقشة جدول الأعمال المتضمن: المصادقة على التقارير المقدمة لاجتماع الهيئة العامة – وتفريغ أحد أعضاء مجلس الإدارة – وصرف مكافأة الإنجاز- وانتخاب أعضاء مجلس الإدارة ولجنة المراقبة – وعلى من يرغب بالترشح لمجلس الإدارة ولجنة المراقبة تقديم الأوراق الثبوتية للجمعية وفق أحكام المادة 30/ب من المرسوم التشريعي /99/ لعام 2011 قبل خمسة أيام من موعد الاجتماع على الأقل، ويعتبر هذا الإعلان بمنزلة التبليغ الشخصي لكافة أعضاء الجمعية وبالأخص السادة مجهولي العنوان والإقامة، وهم: فطمة الرفاعي – عبد القادر قطفي – ورثة محمد سعيد مطر – منذر احمد – عدي عفيف – نجوى احمد– ليندا زيتون- أحمد خلوف– جمال وانلي – شادية البارودي– عبد الرزاق أبو القاسم- صالح محمد- أحمد المردود- ورثة عاطف معتوق- ورثة محمد عزيز الخطيب- عبد الرزاق رمضان- حسام الرز- محمد الرز- سامي الناصر- عبد المنعم العابدين- مايا قصيباتي- طاهر درعوزي جمال- شهناز أحمد بك- دلال شاكر سليمان- ردينة الدرويش- سهاد الغريب- منى أبو شامة- خليل خلوف- هدى عويص- أحمد بشار المهدي- فراس خاروف- ريم مطر- عبد الكريم الأسود- شذى طحان- غياث الجرف- عزيزة سبيني- مروان خلوف- ماهر حميدان- عبد المنعم عبده.

رئيس مجلس الإدارة

طباعة