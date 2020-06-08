اللجنة الإدارية لصندوق التعاون في عدلية حماة تعلن عن إجراء مزاد علني
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تعلن اللجنة الإدارية لصندوق التعاون في عدلية حماة عن إجراء مزاد علني على الاستثمارات التالية في محاكم المناطق وهي:
– مطبوعات محكمة السلمية
– ندوة محكمة السلمية
– طباعة حصر الإرث في محكمة السلمية
– تصوير الوثائق في محكمة مصياف
– مطبوعات وتصوير الوثائق وطباعة وكالات الكاتب بالعدل في محكمة محردة
– مطبوعات وتصوير الوثائق وطباعة وكالات الكاتب بالعدل في محكمة الغاب
– مطبوعات وتصوير الوثائق وطباعة وكالات الكاتب بالعدل في محكمة صوران
وإن موعد إجراء المزاد العلني هو يوم الإثنين في 29/6/2020 الساعة الحادية عشرة صباحاً في قصر العدل بحماة فعلى من يود الاشتراك في أحد المزادات المذكورة مراجعة لجنة صندوق التعاون في عدلية حماة
رئيس اللجنة الإدارية لصندوق التعاون في عدلية حماة
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