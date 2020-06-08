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اللجنة الإدارية لصندوق التعاون في عدلية حماة تعلن عن إجراء مزاد علني

التصنيفات: إعلانات,إعلانات رسمية

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تعلن اللجنة الإدارية لصندوق التعاون في عدلية حماة عن إجراء مزاد علني على الاستثمارات التالية:

– مطبوعات عدلية حماة

– مطبوعات المحكمة الشرعية بحماة

– ندوة نقابة المحامين بحماة

– ندوة الشرعية بحماة

– حصر إرث المحكمة الشرعية بحماة

– طباعة وكالات الكاتب بالعدل في حماة

– كولبات القصر العدلي 2-4-5-6

– مطبوعات وتصوير وثائق المحكمة الشرعية بحماة

– مطبوعات وتصوير الوثائق وطباعة وكالات الكاتب بالعدل في عدلية إدلب

وإن موعد إجراء المزاد العلني هو يوم الأحد في 28/6/2020 الساعة الحادية عشرة صباحاً في قصر العدل بحماة فعلى من يود الاشتراك في أحد المزادات المذكورة مراجعة لجنة صندوق التعاون في عدلية حماة.

رئيس اللجنة الإدارية لصندوق التعاون في عدلية حماة

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التصنيفات: إعلانات,إعلانات رسمية

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