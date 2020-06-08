الشركة العامة لتوليد محردة تعلن للمرة الأولى عن مناقصة داخلية
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تعلن الشركة العامة لتوليد محردة للمرة الأولى عن مناقصة داخلية رقم 6/د لعام 2020
لتقديم أنابيب نحاسية لزوم مكثفي المجموعتين 3+4
– التأمينات الأولية: /100000000/ ل.س مئة مليون ليرة سورية فقط لاغير والنهائية 10% من قيمة الإحالة.
– مدة التنفيذ: /120/ يوماً تقويمياً.
– مدة ارتباط العارض أو المتعهد المرشح بعرضه /90/ يوماً تقويمياً.
– تطلب الاضبارة من دائرة العقود لقاء مبلغ /5000/ ل.س تدفع في صندوق الشركة.
– تقدم العروض إلى ديوان الشركة لغاية الساعة الرابعة عشرة من يوم الأربعاء الواقع في 8/7/2020
– موعد جلسة المناقصة: الساعة الحادية عشرة من يوم الخميس الواقع في 9/7/2020 في مكتب رئيس لجنة المناقصة في الشركة.
المدير العام للشركة العامة لتوليد محردة
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