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إعلان المخطط التنظيمي لقرى سريحين – الجاجية – رعبون – الصارمية – زهرة العاصي

التصنيفات: إعلانات,إعلانات رسمية

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نظراً لانقضاء أكثر من ثلاث سنوات على تصديق المخطط التنظيمي العام لقرية سريحين

يعلن رئيس بلدية سريحين عن إعلان المخطط التنظيمي للقرى التالية:

سريحين – الجاجية – رعبون – الصارمية – زهرة العاصي في بهو البلدية مع مقترحات المجلس الملونة باللون الأصفر على المخطط التنظيمي ويدعو أصحاب العلاقة للاطلاع عليه خلال الدوام الرسمي وتقديم من يريد منهم اعتراضه خلال مدة /30/ يوماً من تاريخ الإعلان بموجب استدعاء يسجل في ديوان البلدية يبين فيه المعترض ملاحظاته على المخطط التنظيمي المعلن وعلى مقترحات المجلس البلدي.

رئيس بلدية سريحين

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التصنيفات: إعلانات,إعلانات رسمية

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