مجلس مدينة سلمية.. إعلان مناقصة للمرة الأولى
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إعلان مناقصة للمرة الأولى
استنادا لأحكام القانون رقم 51 لعام 2004
يعلن مجلس مدينة سلمية عن إجراء مناقصة بالظرف المختوم لتنفيذ:
مشروع أرصفة في المنطقة الحرفية والصناعية في مدينة سلمية
الكشف التقديري 149950000 ل.س
التأمينات المؤقتة 5% من الكشف التقديري
التأمينات النهائية 10% من الإحالة بموجب شيك أو كفالة مصرفية
مدة التنفيذ 200 يوم
قيمة الإضبارة 5000 ل.س
مدة الارتباط للعارض 120 يوم
تقدم العروض حتى نهاية الدوام الرسمي يوم الثلاثاء بتاريخ 30/6/2020 وتفض في اليوم التالي في قاعة الاجتماعات الساعة العاشرة صباحاً مرفقة بجميع الوثائق لدخول المناقصات المنصوص عنها بقانون العقود رقم /51/ لعام 2004 مع التأمينات بموجب شيك مصدق أو كفالة أو حوالة مصرفية ويمكن مراجعة مجلس المدينة خلال أوقات الدوام الرسمي لشراء الإضبارة..
على العارض تقديم وثيقة قرار التصنيف والالتزام بالاختصاص والفئة حيث أن التصنيف المطلوب (طرق) فئة ثالثة + ثانية+ أولى.
جزاء التأخير واحد بالألف عن كل يوم تأخير من الإحالة.
يلتزم المتعهد بتأمين مهندس مقيم في الورشة للمشروع المذكور.
التأمين على المشروع إجباري لدى المؤسسة العامة السورية للتأمين.
رئيس مجلس مدينة سلمية
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