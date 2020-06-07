العدوان السعودي يرتكب 82 خرقاً لاتفاق وقف إطلاق النار بالحديدة

واصل العدوان السعودي خرقه اتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة باليمن مرتكبا 82 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية.

ونقلت وكالة الأنباء اليمنية سبأ عن مصدر في غرفة عمليات ضباط الارتباط والتنسيق قوله في بيان اليوم إن قوى العدوان ومرتزقته ارتكبوا 82 خرقاً جديداً خلال الساعات الأربع والعشرين الماضية من بينها تحليق طائرات تجسسية وحربية في أجواء حيس وكيلو 16 وشارع الخمسين.

وارتكبت قوى العدوان ومرتزقته أمس 119 خرقاً من بينها تحليق طائرتي تجسس في الفازة.

وكانت الأطراف اليمنية توصلت خلال محادثاتها بالسويد في الثالث عشر من كانون الأول عام 2018 لاتفاق وقف إطلاق النار في محافظة الحديدة وتفاهمات بشأن مدينة تعز إلا أن تحالف العدوان السعودي ومرتزقته يواصلون خروقاتهم وانتهاكاتهم هذا الاتفاق.

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