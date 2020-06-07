أكثر من 100 ألف إصابة بكورونا في السعودية

تجاوز عدد الإصابات بفيروس كورونا في السعودية الـ 100 ألف بعد زيادة متسارعة في حالات الإصابة الجديدة على مدى الأيام العشرة الماضية.

وأعلنت السلطات الصحية السعودية تسجيل 3045 إصابة جديدة بالمرض ما رفع الإجمالي إلى 101914 بينما بلغ إجمالي الوفيات 712.

وفي الكويت تم تسجيل 717 إصابة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 31848 بينما تم الإبلاغ عن 10 وفيات ما يرفع العدد الكلي إلى 264 في حين أعلنت السلطات الصحية القطرية تسجيل ثلاث وفيات و1595 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية ليبلغ إجمالي المصابين 68790.

وفي الإمارات تم تسجيل 540 إصابة جديدة ليرتفع العدد الكلي إلى 38803 بينما أعلن عن وفاة واحدة ليصل الإجمالي إلى 276.

وزارة الصحة العراقية أعلنت عن ارتفاع جديد بأعداد الإصابات والوفيات في البلاد خلال الساعات الـ 24 الماضية حيث تم تسجيل 28 وفاة و1268 إصابة جديدة ليرتفع إجمالي الوفيات إلى 346 حالة والإصابات إلى 12366 في حين تم تسجيل 282 حالة شفاء جديدة ليصل عدد المتعافين إلى 5186.

وزارة الصحة البحرينية سجلت 362 إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ 24 ساعة الماضية أما في لبنان فقد سجلت وفاة واحدة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 30 بينما تم تسجيل 11 إصابة ليصل عدد الإصابات إلى 1331.

وفي السودان أعلنت وزارة الصحة تسجيل 12 وفاة جديدة ليرتفع الإجمالي إلى 359 كما تم تسجيل 215 إصابة جديدة العدد الكلي إلى 6081.

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